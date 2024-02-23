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23 Şubat 2024 11:19 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 11:43

Biden'ın oteli basıldı: Bugün kaç çocuk öldürdünüz

ABD'li Başkan Joe Biden'ın kaldığı otel Filistin destekçileri tarafından basıldı. Protestocular, ''Seni soykırımla suçluyoruz'' sloganları attı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Biden&#039;ın oteli basıldı: Bugün kaç çocuk öldürdünüz
Abd, İsrail, Gazze, Filistin

Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bir 'soykırım' olduğunu söyleyen Filistin destekçileri, Başkan Joe Biden'ın otelini bastı. ABD'deki seçim çalışmaları için Kaliforniya eyaletinde bir otelde konaklayan Biden, Filistin yanlısı protestolarla karşı karşıya kaldı. 

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''BUGÜN KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRDÜNÜZ?''

Yaklaşık 30 kişi olduğu tahmin edilen göstericiler, otele girdi ve "Biden, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz." sloganları attı.

Biden'ın oteli basıldı: Bugün kaç çocuk öldürdünüz - 2. Resim

Grubun bazı üyeleri, ellerinde "Soykırımı finanse etmeyi durdurun: ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Biden'ın oteli basıldı: Bugün kaç çocuk öldürdünüz - 3. Resim

"Şimdi ateşkes" çağrıları yapan göstericiler, ayrıca Biden'a hitaben "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" şeklinde slogan attı.

ABD'Lİ VE İSRAİLLİ BAKANLARIN GÖRÜŞMESİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin ve Gallant, görüşmede İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırılarını ve "esirlerin serbest bırakılması" konularını ele aldı.

Görüşmede Austin, İsrail'in, yaklaşık 1 milyondan fazla insanın barındığı Refah şehrine yönelik saldırı planına ilişkin, sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Biden'ın oteli basıldı: Bugün kaç çocuk öldürdünüz - 4. Resim

Austin, insani yardım gruplarıyla "çatışmaların önlenmesi" konusundaki sürecin iyileştirilmesi ve Filistinli sivillere daha fazla yardım ulaşmasını sağlamanın gerekliliğini vurguladı.

İki bakan, ayrıca Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaları görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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