Bill Gates, Zuckerberg konuk Rihanna sahne alıyor bu düğün dünyanın en pahalısı!

28 Şubat 2024 12:31 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:03

Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani, gelecek ay en küçük oğlu 28 yaşındaki Anant Ambani'nin düğünü için kesenin ağzını açtı. Hindistan'ın büyük ilaç firmalarından birini yöneten ailenin kızıyla evlenecek olan Ambani'nin düğün misafirleri arasında Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump gibi isimler var.

Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen düğün 3 gün sürecek. Düğünün öncesinde de ardından da gösterişli partiler yapılacak. Düğün eğlencesi Ambani'nin 3 bin dönümlük bahçesindeki partilerle başlayacak.

LEOPARLARLA, KAPLANLARLA PARTİ

Bahçenin 10 milyondan fazla ağaca ve Asya'nın en büyük mango bahçesine sahip olduğu söyleniyor ve aynı zamanda Ambani'nin hayvan kurtarma ve rehabilitasyon merkezine de ev sahipliği yapıyor. Burada hem Hindistan'dan hem de dünyanın dört bir yanından leoparlar, kaplanlar, aslanlar da dahil olmak üzere 2 bin tane kurtarılmış hayvan yaşıyor.

RIHANNA SAHNE ALACAK

Gösterişli düğünde gösterişli misafirlerin yanı sıra dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da bulunacak. Ünlü şarkıcı sahne performansıyla misafirlerin karşısına çıkacak, illüzyonist David Blaine de özel bir gösteri yapacak.

KONUKLAR AYNI YEMEĞİ 2 KEZ YEMEYECEKLER

Konukların aynı yemekleri iki kez yememeleri için konuklara 3 gün boyunca yaklaşık 2 bin 500 ayrı menü sunulacak.

Öte yandan Ambani, 2018'de kızına, Beyoncé'nin performans sergilediği ve misafirlerin İtalya'nın Como Gölü'nün yanı sıra Mumbai ve Rajasthan'daki resepsiyonlara katıldığı ülkenin şimdiye kadar gördüğü en pahalı düğünü düzenlemişti. Aile düğüne 100 milyon dolar harcamıştı.