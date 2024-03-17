Bir garip ajan arayışı: Ülkenin her yerine 'Terörist arıyoruz' afişleri dağıtıldı

17 Mart 2024 14:14 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:17

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Alman İstihbarat Servisi BND'nin sokaklara astığı afişlerde büyük puntolarla "Teröristleri arıyoruz" yazıyor, altında da biraz daha küçük puntolu yazıda "Onları bizimle birlikte bul" çağrısında bulunuluyor.

BND, afişlere ek olarak sosyal medya kampanyasında da casusluk filmlerinden tanınan gizemli görseller, animasyonlar, sözler ve müziklerle gençlere hitap ederek ulaşmaya çalışıyor.

Bugün başlayan afiş kampanyasıyla birlikte önce Bonn ve Berlin'deki reklam panolarına bu ilgi çekici afişler asılacak. Bonn ve Berlin'den sonra Münih ile diğer kentlere yayılacak.

BND Başkanı Bruno Kahl başlatılan ilginç ve sıradışı kampanyayı açıklarken, bütün Almanya'da olduğu gibi kendi teşkilatlarında da nüfusun yaşlanmasının getirdiği demografik sorunlar nedeniyle eleman sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

"AYRILANLARIN SAYISI, YENİ BAŞLAYANLARDAN YÜKSEK"

Kahl, "Yaşı geldiği için aramızdan ayrılanların sayısı, işe yeni başlayan gençlerden daha yüksek" ifadelerine yer verirken, yaptıkları işin başka mesleklerden büyük ölçüde farklı olduğunu hatırlattı.

BND Başkanı Kahl, yeni logo ile bilgisayar ve meslek fuarları ile üniversitelere giderek, gençlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Başkan Kahl, "Gençlerin olduğu yere biz gitmeliyiz, onların konuştuğu dili konuşmalıyız" diyerek, 15-35 yaş arası kişilere ulaşmaya çalıştıklarını, diplomasız okulu terk edenlerden üniversite mezunlarına, geniş gruba ulaşmayı ve onların ilgisini çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

EVDEN ÇALIŞMAK YOK

BND'nin verilerine göre teşkilatta farklı eğitim seviyeleri gerektiren 450 ayrı meslek dalında çalışmak mümkün. Bir zanaatkar ustasından akademisyene, kapılarının, şartları yerine getiren herkese açık olduğu belirtiliyor.

BND Başkanı, kendilerine başvuranların uzun ve zahmetli güvenlik kontrollerinden geçtiğini, çalışırken cep telefonu kullanımının yasak olduğunu, evden çalışmanın mümkün olmadığını ve bunlara ilaveten BND çalışanlarının serbest piyasadan daha da az kazandığını söyledi.

Kahl ayrıca, yaptıkları işle gurur duysa da çalışanlarının evde, ailede veya arkadaş çevresinde işiyle bağlantılı olarak hiçbir şey anlatamadığını da sözlerine ekledi.