Bir şehir büyüklüğünde! İşte NATO'nun 82 milyar TL'lik kalesi

20 Mart 2024 14:23 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:40

Avrupa'daki en büyük NATO üssü ünvanına sahip olacak olan bu yeni üste yok yok... Pistler, silahlar, hangarlar, okullar, mağazalar, bir hastane ve harcanacak 2 milyar sterlin (82 milyar TL)...

Küçük bir şehir büyüklüğünde olacak, 10,000 askeri barındıracak ve bölgesel güvenliği destekleyecek bu süper askeri üs için çalışmalar çoktan başladı.

Geliştiriciler, Romanya'nın Köstence kenti yakınlarındaki mevcut Mihail Kogălniceanu üssüne yeni ve büyük bir görünüş kazandırmayı hedefliyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Mevcut hava üssü, çoğu Amerikan askeri olmak üzere yaklaşık 5.000 askeri personele ev sahipliği yapıyor. ABD birlikleri, şu anda 101. Hava İndirme Tümeni'nin bir kısmına ev sahipliği yapan bölgeyi 1999'dan beri kullanıyor.

Tamamlandığında Avrupa'nın en büyük ve en önemli üssü haline gelecek ve hem büyüklük hem de operasyonel kapasite açısından Almanya'daki Rammstein üssünü geride bırakacak.

YENİ PİSTLER

Bölgesel güvenliği güçlendirecek olan yeni NATO üssü yaklaşık 2,800 hektarlık bir alanı kapsayacak ve toplam 18 millik (29 km) bir çevreye sahip olacak.

82 milyar TL'lik proje, yeni pistler, son teknoloji ile donatılmış bir kontrol kulesi, işaret ve radyo navigasyon sistemleri ile hava yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca son teknoloji bir uçuş simülatörü ve gelişmiş hangar tesislerine sahip olacak. NATO tesisi üzerindeki çalışmalar, erişim yolları ve altyapı çalışmaları gibi temel inşaat ile başlamış durumda.

Mevcut piste paralel yeni bir pistin inşasına kısa süre içinde başlanacak. Kalıcı olarak 10,000 askere ev sahipliği yapmayı hedefleyen proje aynı zamanda uyarlanmış konutlar, okullar, anaokulları, eczaneler, mağazalar, sinema ve hatta bir hastane de sunuyor.

HER AÇIDAN ÖNEMLİ

Sınır çatışmalarının yaşandığı yeni jeopolitik ortamda üssün inşası NATO'nun doğu kanadını güçlendiriyor.

Jeopolitik analist Dorin Popescu yaptığı bir açıklamada, "Mihail Kogălniceanu üssü Ukrayna'nın güneyindeki çatışmanın hemen yakınındaki en önemli kalıcı NATO askeri yapısı olacak. Bu savaşın bu yıl 2025'te ya da 2026'da sona ereceğini düşünmeyelim, bu uzun vadeli bir savaş." ifadelerine yer verdi.

Üssün 2040 yılına kadar tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor.