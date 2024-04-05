Bir ülkede 'acil sağlık durumu' ilan ettiren 'Kush' başka bir ülkede de acil durum zillerini çaldırdı

05 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:19

Son sözleri 'hayır iyiyim' oldu! ABD'de ölümcül iğneyle bir idam daha

Son sözleri 'hayır iyiyim' oldu! ABD'de ölümcül iğneyle bir idam daha

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ulusa sesleniş konuşması sırasında, hükümetin uyuşturucuyla mücadele planlarını da açıkladı.

Bio, ülkedeki uyuşturucu ve bağımlılığın yıkıcı etkisinin, varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, hükümetin bu sorunla acil olarak mücadele etmek için harekete geçtiğini vurguladı.

Bio, gençler arasında yaygınlaşan "kush" ismindeki uyuşturucu kullanımı nedeniyle "ulusal acil durum" ilan ettiklerini bildirdi.

Hükümetin uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerini çökertmek için çalıştığını aktaran Bio, "Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını içeren bir görev gücü; önleme, tedavi, sosyal hizmet desteği, kolluk kuvvetleri ve toplum katılımından sorumlu olacak." dedi.

'KUSH' AFRİKA'DA HIZLA YAYILIYOR

Esrara benzer etkilere sahip kimyasal maddelerin bir karışımı olan "kush", Sierra Leone ve Liberya gibi Batı Afrika ülkelerinde birkaç yıldır yaygın şekilde kullanılıyor.

Liberya'da da gençler arasında yaygın olan "kush" nedeniyle ocakta "ulusal sağlık acil durumu" ilan edilmişti.