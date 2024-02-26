Bir yanda bombalar bir yanda ateşkes görüşmeleri! Netanyahu'nun yeni talepleri var

26 Şubat 2024 14:41 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 15:04

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da temel hatlar üzerinde mutabık kalındığı açıklandı. Şimdilerde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni talepleri değerlendiriliyor.

Anlaşmanın taslağına göre, 6 haftalık bir ateşkes olasılıklar arasında. Hamas, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta olan 40 rehineyi serbest bırakacak. İsrail ise 200 ila 300 Filistinli mahkumu salacak. Bu taslak dahilinde tarafların mutabık kalması ateşkeste umutları artırdı.

Şimdilerde ise Netanyahu'nun yeni şartları görüşülüyor. Times of Israel, Netanyahu'nun Hamas'tan elindeki 130 rehineden sağ olanların listesini istediğini yazdı. Netanyahu, liste oluşmadan anlaşmayı onaylamak istemiyor. Ayrıca serbest bırakılacak Filistinli mahkumlardan suçları ağır olanların Katar'a sınır dışı edilmesi de talepleri arasında.

Hamas'ın ise ateşkesin en başından beri İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini talep ederken kısmi çekilmeye razı olduğu iddia edildi.

Ateşkes görüşmeleri sürerken Netanyahu'nun Refah'a saldırı tehditleri de sürüyor. Bazı kaynaklar, Netanyahu'nun kısa süreli ateşkesi Refah'a saldırıya hazırlık fırsatı olarak gördüğünü söylediler. Refah'a sığınan yüz binlerce Filistinlinin nereye yollanacağı, Refah'taki tahliye sürecinin nasıl gelişeceği ise henüz bilinmiyor.

''İSRAİL REFAH'A GEÇ DE OLSA SALDIRACAK''

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Netanyahu, ateşkes sağlanırsa Refah'a kara harekatının gecikeceğini ancak eninde sonunda yapılacağını söyledi. Kesin zafere çok yakın olduklarını belirten İsrail Başbakanı, "aylar değil, haftalar var" dedi.