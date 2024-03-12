Birden ortaya çıkan monolitlere yenisi eklendi! Gizemli 5. yapı

12 Mart 2024 12:21 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:49

ABD ve İngiltere'de daha önce ortaya çıkan 4 monolite bir yenisi eklendi. Bu kez Galler'de bir tepede oluşan monoliti Hay-on-Wye'deki yerel halk keşfetti. Ünlü çikolata barı Toblerone şeklinde olmasıyla dikkat çeken monolit, 2020'den beri bir anda hiç umulmayan yerlerde ortaya çıkmasıyla sosyal medya kullanıcılarının da bir hayli dikkatini çekiyor. TikTok ve Instagram kullanıcıları, gizemli monolite dair çılgın teoriler ortaya atmaya başladı.

MONOLİT UZAYLI İŞİ Mİ?

Geçmişte bulunan monolitler gibi yenisi için de uzaylıların işi olabileceği iddiası ortaya atıldı. Hatta Mars'taki yaşamın bir işareti olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Uzaylılara ait bir yapı olduğunu düşünmeyenler ise monolitlerin gizli bir sanat eseri olabileceğini öne sürdüler.

''UZUN VE TUHAF GÖZÜKÜYORDU''

Koşu sırasında son monoliti keşfeden Richard Haynes, WalesOnline'a şunları söyledi:

''Hay Bluff'a doğru trigonometrik noktanın olduğu yere doğru gittim ve sağıma baktım. Bunun biraz tuhaf göründüğünü ve yağmur suyunu toplayan bilimsel bir medya araştırması olabileceğini düşündüm. Ama sonra bunun için çok uzun ve tuhaf olduğunu fark ettim. Sonra yanına gittim ve en az 3 metre yüksekliğindeydi ve üçgen şeklindeydi, kesinlikle paslanmaz çelikti. İçi boştu ve oldukça hafif olduğunu düşünüyorum. İki kişinin onu taşıyıp toprağa dikmesine yetecek kadar hafif.''

Sıklıkla bu rota üzerinde koştuğunu belirten Haynes, monoliti daha önce hiç görmediğini, iki hafta önce bu bölgeye bir arkadaşının geldiğini ve monolitin orada olmadığını söyledi.

''KOMİK DEĞİL VE ÇEVREYE ZARAR VERİYOR''

Gizemli monolit, bazıları tarafından ise olumsuz eleştirilerle karşılandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, monolitin pejmürde göründüğünü, komik olmadığını ve çevreye zarar verdiğini söylediler.

Haynes bu olumsuz yorumlara dair ise ''Bilmiyorum ama birisinin onu yere gömmek için büyük bir çukur kazması gerektiği açık.'' ifadesini kullandı.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE MONOLİTLER GÖRÜNDÜ

Öte yandan İngiltere'de şimdiye kadar 4 tane olmak üzere dünyanın birçok yerinde bu monolitlerden göründü. Aralık 2020'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Zamkova Hora tepesinin üzerinde bir tane görüldü ve bazıları bunun yeni bir posta operatörünün reklamı olduğunu öne sürdü.

Aynı ay Glastonbury Tor'da gümüş bir monolit ortaya çıktı, ancak sert bir rüzgar nedeniyle devrildi.

Bir diğeri Cornwall, St Buryan'daki Merry Maidens taş çemberinin merkezinde bulundu.

Ayrıca Wight Adası'ndaki sahile gidenler Compton sahilinde gizemli bir monolit bulduklarında şaşkına döndüler.