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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 06:13 - Güncelleme : 20 Mart 2024 06:23

Blinken'dan ateşkes turu! Önce Suudi Arabistan'a ardından Mısır'a..

Gazze'deki soykırım girişiminin en büyük destekçisi ABD, İsrail'in akıttığı kanı durdurmak adına bir kez daha barış elçiliğine soyunuyor.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazze'de 7 Ekim 2023'den bu yana eşi benzeri görülmemiş katliamlarla, "soykırım" denemesine imza atan İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ateşkes görüşmeleri için bir kez daha Orta Doğu turuna çıkıyor.

Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacak Blinken, gerçekleştirmeyi planladığı tura ilişkin bilgiyi Fiilipinler'de gerçekleştirdiği ziyarette basın mensuplarıyla paylaştı.

Blinken'dan ateşkes turu! Önce Suudi Arabistan'a ardından Mısır'a.. - 1. Resim

BÖLGEYE 6'NCI ZİYARETİ

Buna göre Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek. Perşembe günü ise Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edecek.

7 Ekim'de başlayan süreçte Orta Doğu'ya 6. kez ziyarette bulunacak olan Blinken, bölgesel bir barış mimarisi için diplomatik görüşmeler yapacağını vurguladı.

Blinken, İsrail'e gidip gitmeyeceği konusunda ise herhangi bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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