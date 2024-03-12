Blinken'ın Ramazan mesajında Gazze vurgusu: Barış mümkündür, gereklidir ve acildir

12 Mart 2024 19:53 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:17

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müslümanlara hayırlı ramazanlar dileyen Blinken mesajında; "Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor” ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Söz konusu acıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından hissedildiğini belirten Blinken, “Bu nedenle bu yıl Ramazan farklı bir his uyandırıyor. Gazze'deki insani durum yürekleri parçalıyor. Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

"BARIŞ MÜMKÜNDÜR, GEREKLİDİR VE ACİLDİR"

Filistin ve İsrail ihtilafında iki devletli çözüme yönelik çabaların devam edeceğini vurgulayan Blinken, “Barış mümkündür, gereklidir ve acildir” ifadelerini kullandı.