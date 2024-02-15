BM ‘hiçbir yer güvenli değil’ diyerek duyurdu: Gazze'de yıkımın boyutu dehşet verici

15 Şubat 2024 23:42 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 23:57

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA), resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İsrail saldırıları ve işgal altındaki Gazze'deki yıkımı gösteren görüntülere yer verildi.

YÜZDE 70’DEN FAZLASI HASAR GÖRDÜ

Görüntülerde Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerindeki devasa yıkımın boyutu gözler önüne serilirken, mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Şok edici görüntüler, sağlık merkezimiz dahil olmak üzere Gazze kentinde hayal edilemeyecek bir yıkımı gösteriyor. Sivil altyapının yüzde 70'inden fazlası hasar gördü ve Gazze'de artık güvenli bir yer yok."

UNRWA, Gazze'deki insani krizin acil çözümünü talep ederek, uluslararası topluma "Filistinlilere koruma sağlama ve bu yıkıcı çatışmayı sona erdirme" çağrısı yaptı.

SAĞLIK TESİSLERİ YERLE BİR OLDU

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde evler, hastaneler ve okullar dahil sivil altyapının yüzde 70'inden fazlasının yıkıma uğradığına dikkati çekilen mesajda, sağlık tesislerinin de yüzde 84'ünün saldırılardan etkilendiği vurgulandı.

UNRWA'nın mesajında, "Hiçbir yer güvenli değil." ifadesine yer verildi.