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14 Nisan 2024 03:31 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 03:32

BM, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı, sukünet çağrısında bulundu

BM Genel Sekreteri António Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın İsrail'e saldırısını kınayarak sukünet çağrısında bulundu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
BM, İran&#039;ın İsrail&#039;e hava saldırısını kınadı, sukünet çağrısında bulundu

BM Genel Sekreteri António Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Guterres, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı geniş çaplı saldırının temsil ettiği ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum.

Bu düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum.

Yeni bir savaşı ne bölgenin, ne de dünyanın kaldırabilirliği var."

Kaynak: TGRT Haber
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