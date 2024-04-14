BM, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı, sukünet çağrısında bulundu

14 Nisan 2024 03:31 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 03:32

BM Genel Sekreteri António Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Guterres, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı geniş çaplı saldırının temsil ettiği ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum.

Bu düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum.

Yeni bir savaşı ne bölgenin, ne de dünyanın kaldırabilirliği var."