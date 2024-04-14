14 Nisan 2024 03:31 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 03:32
BM, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı, sukünet çağrısında bulundu
BM Genel Sekreteri António Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın İsrail'e saldırısını kınayarak sukünet çağrısında bulundu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
BM Genel Sekreteri António Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Guterres, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı geniş çaplı saldırının temsil ettiği ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum.
Bu düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyorum.
Yeni bir savaşı ne bölgenin, ne de dünyanın kaldırabilirliği var."
Kaynak: TGRT Haber