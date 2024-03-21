BM'den AB liderlerine 'Gazze' çağrısı: Çifte standartlar olmasın!

21 Mart 2024 16:45 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:56

İşgalci İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bine dayandı. Refah kentini de vurmaya başlayan İsrail'e birçok ülke ve sivil toplum kuruluşları saldırıları durdurması için çağrılarını yineliyor. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de AB ülkelerine bu konu hakkında bir çağrıda bulundu.

"İLKELERE BAĞLI KALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Süper güçlerin birbirleriyle kavgalı olduğu kaotik bir dünyada yaşanıldığını aktaran Guterres, herhangi bir ülke veya herhangi bir silahlı grup, hesap verebilirlik olmadığı için her istediğini yapabileceğini düşündüğünü söyledi. Guterres, kaotik bir dünyada yaşadığımızda ilkelere bağlı kalmanın çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bu ilkelerin BM Şartı, uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğü ve uluslararası insancıl hukuk olduğunu üstüne basa basa söyleyen Guterres, Ukrayna’da barış ve Gazze’de ateşkes çağrısını bir kez daha yineledi.

SİVİL KAYIPLARA DİKKAT ÇEKTİ...

İsrail'in saldırılarını sürdüğü Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çeken Guterres, "Genel Sekreter olduğum dönemde, Gazze'de benzeri görülmemiş sayıda sivil kaybına tanık olmamızı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABLİDERLERİNE ÇAĞRI. ÇİFT STANDARTLARLA OLMAZ

AB ülkeleri liderlerine çağrıda bulunan Guterres, "Uluslararası insancıl hukukun temel ilkesi, sivillerin korunmasıdır. Gazze'de de Ukrayna'da da çifte standartlar olmadan (sivillerin korunması konusunda) ilkelere bağlı kalmalıyız" dedi.