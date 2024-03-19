BM'den Arakan uyarısı: Ordu alarma geçmiş durumda...

19 Mart 2024 17:52 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:21

Myanmar'da, 2020 yılındaki genel seçimlerinde hile iddialarının ortaya atılması ve siyasi gerilimin tırmanmasıyla, ordu 1 Şubat 2021'de yönetimi devralmıştı. Ordu, Dışişleri Bakanı Aung San Suu Kyi dahil birçok yetkili ve iktidar partisi üyesini gözaltına aldı ve ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

Demokrasi yanlısı gruplar, ordunun yönetimine karşı protestolar düzenlemeye başladı. Ancak ordunun göstericilere ateş açması sonucunda birçok kişi tutuklandı, yaralandı hatta hayatını kaybetti. Ülkede o dönemde başlayan çatışmalar halen devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Myanmar'ın Arakan kentinde artan çatışmaya dikkati çekti ve ciddi uyarılarda bulundu. Çatışmaların daha fazla insanı yerinden ettiğini aktaran Gutteres, mevcut durumun ayrımcılığı tetiklediğini ifade etti.

ARTAN ÇATIŞMADAN ENDİŞE DUYUYOR

Myanmar'da kötüleşen durum ve artan çatışmadan endişe duyduğunu beliretn Gutters, yaptığı yazılı açıklamada; siviller ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Myanmar ordusunun hava saldırıları karşısında "alarma geçtiğini" belirten Guterres, bölgede gençlerin zorla alıkonulmasına ilişkin raporlardan da endişe duyduğunu aktardı.

BÖLGEDE ACİL BARIŞ ÇAĞRISI

Guterres, bölgesel ve uluslararası toplumun Myanmar krizini göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek sorumlulukların paylaşılmasının önem taşıdığına işaret etti. BM'nin Myanmar'da kalmaya ve yardım sağlamaya devam edeceğinin altını çizen Guterres, aynı zamanda sürdürülebilir barış için tüm bölgesel aktörlerle iş birliği yürütmeye devam edeceklerini bildirdi.