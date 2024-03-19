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Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:59

BM'den işgalci İsrail'e sert tepki: Gazze'ye yapılanlar savaş suçudur

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının savaş suçu olduğunu söyledi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BM&#039;den işgalci İsrail&#039;e sert tepki: Gazze&#039;ye yapılanlar savaş suçudur

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası devam ederken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

BM bağlı Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Gazze Şeridi ile ilgili yayınladığı raporun ardından açıklama yapan Türk, Gazze'deki açlığın ve kıtlığın "İsrail'in insani yardımların girişleri ve dağıtımları üzerindeki kapsamlı kısıtlamalarının bir sonucu" olduğunu söyledi.

"BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının büyük bir felakete neden olabileceğini vurgulayan Türk, "Açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması anlamına gelebilir ki bu da bir savaş suçudur” dedi.

BM'den işgalci İsrail'e sert tepki: Gazze'ye yapılan savaş suçudur - 1. Resim

Ayrıca Türk, işgalci güç olarak İsrail'in gıda ve tıbbi yardımları sağlamak, kolaylaştırmak ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarına yardımcı olmak gibi sorumlulukları olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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