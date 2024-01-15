BM'den Gazze mesajı: Buna artık izin veremeyiz

15 Ocak 2024 20:26 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 20:45

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi.

Guterres, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana geçen 100 gündeki gelişmeler hakkında basına açıklamada bulundu.

Tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep eden Guterres, aynı zamanda Hamas'ın gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel şiddet olaylarının soruşturulması gerektiğini belirtti.

Guterres, "Hiçbir şey sivillerin öldürülmesi, yaralanması, kaçırılması ya da sivillere yönelik roket fırlatılmasını meşru kılamaz." diye konuştu.

Gazze'ye yönelik İsrail güçlerinin saldırılarının 100 gündür devam ettiğine dikkati çeken Guterres, "Saldırıların meydana getirdiği yıkım ve öldürülen sivil sayısı, benim Genel Sekreter olarak görev yaptığım dönemde görülmemiş boyutta." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ TOPLU CEZALANDIRILMASI MEŞRU KILINAMAZ"

Guterres, "Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırmasını meşru kılamaz." vurgusunda bulunarak, Gazze'deki durumun kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kötü olduğunun altını çizdi.

Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını ve hiç kimsenin güvende olmadığını ifade eden Guterres, "Travmatize edilen insanlar, güneyde tehlikeli bir boyutta kalabalıklaşan kısıtlı alanlara itiliyor." uyarısında bulundu.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUM"

Hayat kurtarıcı yardımın, gerekli düzeyde muhtaç kişilere ulaşamadığına dikkati çeken Guterres, "Hastalık, gıdasızlık ve başka sağlık riskleriyle beraber açlığın gölgesi Gazze halkına korku salıyor. Gazze'de uluslararası insancıl hukukun açık bir şekilde ihlal edilmesinden derin endişe duyuyorum." vurgusunda bulundu.

Guterres, etkili insani yardım ulaştırılması için "güvenliğin" sağlanmasının ön koşul olduğunun altını çizerek, aynı zamanda ticari faaliyetlerinin tekrar başlatılmasının önemine işaret etti.

BM personeli ve ortaklarının, "yoğun, yaygın ve acımasız" bombalama devam ederken etkili bir şekilde insani yardım sağlamayacağını kaydeden Guterres, çalışanların da hayatının riske girdiğini ifade etti.

Guterres, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 152 BM personeli öldürüldü. Bu, tek bir olayda örgüt tarihimizin en büyük kaybı." bilgisini paylaştı.

"ACİLEN İNSANİ ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR"

Guterres, diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'da gerginliğin arttığına dikkati çekerek, aynı zamanda Kızıldeniz ve ötesinde de gerginliğin yüksek seyrettiğini dile getirdi.

İsrail ve Lübnan arasındaki Mavi Hat'ta çatışmadan derin endişe duyduğunun altını çizen Guterres, "İsrail ve Lübnan arasında gerginliğin daha geniş bir alana yayılma riski, bölgesel istikrarı derinden etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, söz konusu çatışma nedeniyle İsrail ve Lübnan'da çok sayıda insanın yerinden edildiğini belirterek, "Gelişmelerden derin endişe duyuyorum." dedi.

Genel Sekreter olarak tüm taraflara bir mesaj vermesi gerektiğini söyleyen Guterres, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mavi Hat'ta ateşle oymaya son verin. Gerginliği azaltın ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca çatışmaya son verin."

Tüm bu sorunların üstesinden gelmek için tek bir çözüm olduğunu kaydeden Guterres, "Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var; yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırmak için, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için, daha geniş savaş ateşini söndürmek için. Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse gerginliğin artması ve yanlış hesap yapma riski o kadar artar. Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.