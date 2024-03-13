Boeing uçaklarının vukuatları bitmiyor! Havadan petrol yağdırdı

13 Mart 2024 11:35 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:00

Havadayken kapısı kopan, motoru alev alan, tekerleği düşen Boeing uçaklarına güven git gide azalıyor. Son olarak Sidney'den ayrılarak San Francisco'ya giden Boeing 777, havadayken yakıt sızıntısı sorunu yaşadı ve acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, uçağın Sidney Havalimanı'na geri döndüğünü, herhangi bir yaralanma olmadığını, inişin güvenli gerçekleştiğini duyurdu.

United Airlines'a ait uçakta gerçekleşen yakıt sızıntısı zorunu için soruşturma açıldığı duyuruldu.

ABD'Lİ BAKANIN SÖZLERİNE BOEING'TEN TEK CÜMLELİK CEVAP

Öte yandan ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, geçtiğimiz günlerde, Boeing'in çok sayıda hükümet soruşturmasıyla karşı karşıya olduğunu, şirketin güvenlik ve üretim kalitesi konusunda "ciddi bir dönüşüm" yapması gerektiğini söyledi.

Bakan Buttigieg'in departmanının bir parçası olan Federal Havacılık İdaresi de Boeing'i araştırıyor. Buttigieg, gazetecilere verdiği demecin devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası DOJ'un (Adalet Bakanlığı) ve NTSB'nin (Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu) bağımsızlığına saygı duyuyoruz. Ancak Boeing'in tam olarak işbirliği yapması gerekip gerekmediği konusunda tarafsız değiliz." herhangi bir kuruluş örneğin NTSB, biz veya DOJ bunu yapmalı, biz onlardan bunu bekliyoruz.''

Boeing ise Bakan Buttigieg'in açıklamaları üzerine tek cümlelik bir cevap verdi:

''Boeing'de güvenliği ve kaliteyi artırmak için kapsamlı adımlar atarken, tüm hükümet soruşturmaları ve denetimlerinde tam ve şeffaf bir şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz.''