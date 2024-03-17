Bolivya 3 aydır felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 52'ye çıktı

17 Mart 2024 06:23 - Güncelleme : 17 Mart 2024 06:23

Güney Amerika ülkesi Bolivya 3 aydır sel felaketi yaşıyor. Ulusal basında çıkan habere göre, başta La Paz olmak üzere birçok kentte etkili olan yağışlar çok sayıda can kaybına ve hasara yol açtı.

Ülkede yağmur mevsiminin başladığı yıl başından bu yana 52 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi.

911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.