Bombalı saldırı sonrası İran'dan BM atağı: Öfkeyle karşılık verilecek!

04 Ocak 2024 13:14 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 13:16

Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'yi anma törenlerinde düzenlenen bombalı saldırılarla sarsılan İran, uluslararası girişimlere başladı.

84 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son olarak 84 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde hukuki ve siyasi girişimlere başladıklarını duyurdu.

Abdullahiyan konuya ilişkin açıklamasını X sosyal medya platformundan yaptı. Paylaşımında saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileten Abdullahiyan, "Dışişleri Bakanlığı, (saldırılarla ilgili) Birleşmiş Milletler aracılığıyla hukuki ve uluslararası acil eylemlerini başlattı" ifadelerine yer verdi.

BMGK'YA KINAMA ÇAĞRISI

Öte yandan İran'ın New York'ta BM Daimi Temsilciliği de yine X sosyal medya platformundan konuya dair paylaşımda bulundu. Açıklamada, "İran, bu terörist saldırıyı düzenleyenlere, faillere ve bu terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese ateş ve öfkeyle karşılık verecektir" denildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği ise BM Güvenlik Konseyine (BMGK) saldırıyı kınama çağrısında bulundu.