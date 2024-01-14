Böyle ilan ne görüldü ne duyuldu! Ev alana 4 milyon TL'lik savaş jetini hediye ediyor

14 Ocak 2024 09:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:24

Birleşik Krallık'ta yaşayan 56 yaşındaki Peter Robinson, evini satılığa çıkardı. İnternete verdiği ilanla görenleri şaşkına çevirdi. Evini 3,95 milyon sterline (yaklaşık 150 milyon TL) satılığa çıkaran adam evi alan şanslı kişiye 4 milyon TL'lik savaş jetini de hediye edeceğini duyurdu. Robinson, Rolls-Royce Pegasus 105 turbofan motoruna sahip olan uçağa hayran olduğunu ve yıllarca bahçede süs olarak yer aldığını kaydetti.

"FARKLI BİRİ OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Times'a konuşan ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını ve bahçesine zar zor yerleştirdiğini söyleyen Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım. İki treylerin içinde geldi, hayalimden çok daha büyüktü. O kadar büyük gözüküyordu ki Concorde aldım sandım ve 'Aman Tanrım, ben ne yaptım?' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.