Brezilya sular altında! 11 bin kişi tahliye edildi

29 Şubat 2024 09:09 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:11

Brezilya Devlet Sivil Savunma Koordinatörü Carlos Batista basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acre eyaletine bağlı bazı kasabalarda olağanüstü hal ilan edildiğini ve Acre Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 11 bin kişi için tahliye emri verildiğini belirtti.

Batista, şiddetli yağış ve sellerin 17 kentte etkili olduğunu, sivil savunma ekiplerinin bu bölgelerde arama kurtarma çalışması yürüttüğünü kaydetti.

"ACİL İHTİYAÇLARI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Acre Valisi Gladson Cameli, merkezi hükümetten destek talebinde bulundukları bilgisini paylaşarak, "Yardıma hazır olduğunu duyuran merkezi hükümete teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarıyla görüştüm, acil ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. " ifadesini kullandı.

GEÇEN YIL DA AYNI SENARYO VARDI

Ülkenin Acre eyaletinde geçen yıl da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanmıştı.