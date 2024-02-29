Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Brezilya sular altında! 11 bin kişi tahliye edildi
29 Şubat 2024 09:09 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:11

Brezilya sular altında! 11 bin kişi tahliye edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Acre eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 11 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Brezilya, Sel, Şiddetli Yağış

Brezilya Devlet Sivil Savunma Koordinatörü Carlos Batista basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Acre eyaletine bağlı bazı kasabalarda olağanüstü hal ilan edildiğini ve Acre Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 11 bin kişi için tahliye emri verildiğini belirtti.

Batista, şiddetli yağış ve sellerin 17 kentte etkili olduğunu, sivil savunma ekiplerinin bu bölgelerde arama kurtarma çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Brezilya sular altında! 11 bin kişi tahliye edildi - 1. Resim

"ACİL İHTİYAÇLARI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Acre Valisi Gladson Cameli, merkezi hükümetten destek talebinde bulundukları bilgisini paylaşarak, "Yardıma hazır olduğunu duyuran merkezi hükümete teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarıyla görüştüm, acil ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. " ifadesini kullandı.

Brezilya sular altında! 11 bin kişi tahliye edildi - 2. Resim

GEÇEN YIL DA AYNI SENARYO VARDI

Ülkenin Acre eyaletinde geçen yıl da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...