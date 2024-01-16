Brezilya'da bir aylık yağış bir günde düştü: 11 ölü

16 Ocak 2024 06:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 06:17

Brezilya'da felaket yaşanıyor... Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, kentte "acil durum" ilan ettiklerini belirtti.

Şiddetli yağışlarda şu ana kadar 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Yetkililer, 1 aylık yağışın bir günde düştüğünü vurgulayarak, onlarca evin sular altında kaldığını ve yardıma muhtaç kişilere erzak ulaştırmaya çalıştıklarını duyurdu.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Rio Belediyesi, halktan kendi güvenlikleri ve devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sekteye uğramaması için evden çıkmamalarını istedi. Yağışlar sebebiyle Rio'da pek çok otobüs hattı ve metro istasyonu kapatılmak durumunda kaldı.

Meteoroloji verilerine göre, kentin doğu kesimlerinde yoğun yağışlar bir süre daha devam edecek.