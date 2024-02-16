Brezilya'da bir ilk! Suç örgütü bağlantılı mahkumlar zoru başardı
Brezilya'da suç örgütü bağlantılı mahkumlar, "yüksek güvenlikli federal hapishaneden" kaçtı.
Rio Grande do Norte eyaletinin Mossoro şehrindeki hapishaneden yapılan açıklamada, firar eden mahkumların, Rogerio da Silva Mendonça ve Deibson Cabral Nascimento olduğu bildirildi.
Açıklamada, ülkede faaliyet gösteren büyük bir suç örgütüyle ilişkili oldukları belirtilen iki firarinin, Acre eyaletinde kaldıkları hapishanede çıkan isyanın ardından Eylül 2023'te Mossoro'ya transfer edildiği kaydedildi.
300 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski, düzenlediği basın toplantısında, firarilerin bulunması için 300 güvenlik personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Lewandowski, hapishane müdürünün görevden alındığını belirtti.
TADİLATTAN YARARLANARAK KAÇMIŞ OLABİLİRLER
Firarilerin hapishanede süren tadilattan yararlanarak kaçmış olabileceği üzerinde durulduğunu bildiren Lewandowski, hapishanelerin kontrol altında bulunduğunu ve endişeye gerek olmadığını söyledi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydeden Lewandowski, polisin, firarilerin hapishane yakınlarındaki ormanlık alanda saklandığını düşündüğünü ifade etti.
BREZİLYA'DA BİR İLK
Bu olayla, Brezilya'da ilk kez, yüksek güvenlikli 5 federal hapishanenin birinden firar gerçekleşmiş oldu.