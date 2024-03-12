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12 Mart 2024 23:49 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:49

Brezilya'da panik anları! Otobüsün içindeki yolcuları rehin aldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde terminaldeki otobüsün yolcuları silahlı kişi tarafından rehin alındı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Brezilya, Rio De Janeiro, Rehin Krizi

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Novo Rio otobüs terminalinde silahlı bir kişi, bir otobüsteki yolcuları rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın 2 kişiyi vurarak yaraladığı aktarıldı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmezken, otobüste kaç kişinin rehin olarak tutulduğu bilinmiyor. Terminalin çevresini güvenlik çemberine alan Polis, saldırganla rehineleri serbest bırakması için müzakerelere başlandığını açıkladı.

Brezilya'da panik anları! Otobüsün içindeki yolcuları rehin aldı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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