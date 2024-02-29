Bu ses kayıtları ilk kez ortaya çıktı! Titanik'e inerken patlayan Titan'ın parçalarına ayrılmadan hemen öncesi!

29 Şubat 2024 16:02 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 16:10

Titan denizaltısında mahsur kalanların ailelerine yaşam umudu veren ve içerideki duvarlara "vurma" sesi olarak tanımlanan ses ilk kez ortaya çıkıyor.

Beş kişinin Haziran 2023 yılında Titanik'in enkazını görmek üzere Atlantik'in dibine yaptıkları yolculuk sırasında kaybolmalarının ardından, yakınları kurtarılacaklarına dair iyimserliklerini koruyorlardı.

Arama çalışmalarının ikinci gününün sonlarına doğru, okyanusun derinliklerinde 30 dakikalık aralıklarla çarpma seslerinin tespit edildiği bildirildi. İlk ses 20 Haziran günü saat 11:30 sularında kaydedildi ve ABD Donanması da ertesi sabah sesleri tespit ettiklerini doğruladı.

Sahil Güvenlik Kaptanı Jamie Frederick o sırada, "Seslerle ilgili olarak, dürüst olmak gerekirse, ne olduklarını bilmiyoruz." ifadelerine yer verdi. Dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri, oksijen kaynakları tükenmeden önce kayıp denizaltının yerini tespit etme yarışında çabalarını yoğunlaştırırken milyonlar büyülenmişti.

"VURMA" UMUDU ÇOK GEÇMEDEN YIKILDI

Gemideki yolcular arasında 58 yaşındaki İngiliz turist Hamish Harding, 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Sulaiman Dawood, Fransız Donanması pilotu Paul-Henry Nargeolet ve denizaltının sahibi OceanGate CEO'su Stockton Rush da bulunuyordu. Ne yazık ki, gizemli vurma seslerinin verdiği ilk umut daha sonra yıkıldı.

Pelagic arama ekibine ait Odysseus 6K adlı dalgıç, günlerce süren arama çalışmalarının ardından nihayet deniz tabanına ulaşmış ve Titanik'in pruvasından yaklaşık 490 metre uzaklıkta denizaltının enkazını keşfetmişti. Titan, muazzam su basıncı altında çökmüş ve gemideki herkesin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

"DAKİKA DAKİKA: TİTAN DENİZALTI FELAKETİ"

Ses kaydı, trajedinin yıl dönümü münasebetiyle yayınlanacak ve milyonlarca sterlinlik arama operasyonunu irdeleyecek yeni bir belgeselin parçası olarak ortaya çıkacak.

"Dakika Dakika: Titan Denizaltı Felaketi" adlı belgesel Titan'ın Titanik enkazını keşfetmek üzere çıktığı talihsiz keşif gezisine yol açan olayları ayrıntılarıyla anlatıyor. ITN Productions tarafından Channel 5 için hazırlanan belgesel aynı zamanda bu felaketten çıkarılması gereken dersleri de inceliyor. Çarpma sesinin tespit edilmesinin ardından, birçok uzman sesin yaşam kanıtı olarak yorumlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Birçoğu, sesin daha çok kötü şöhretli enkazdan gelen "hurda"dan kaynaklandığını öne sürdü. Syracuse Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Emeritus Profesörü Jeff Karson, duyulan seslerin muhtemelen ABD Sahil Güvenliği'nin "gereksiz endişesinden" kaynaklandığını söyledi.

Kaybolmasından on gün sonra Sahil Güvenlik, denizaltı enkazında "insan kalıntıları olduğu tahmin edilen kalıntılar" bulunduğunu bildirdi.