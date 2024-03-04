Bu yiyeceklere ve hayvanlara dikkat! 2 kişiyi öldüren virüsün semptomları da belirsiz

04 Mart 2024 13:12 - Güncelleme : 04 Mart 2024 13:24

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19 virüsünün etkileri devam ederken, Bangladeş'te Nipah virüsü patlak verdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül yarasa virüsü vakalarının arttığını vurgularken 2 kişinin bu virüs nedeniyle öldüğünü duyurdu.

DSÖ virüsün ölüm oranının yüksek olduğuna dikkat çekti. Nipah virüsü yüzünden ölenlerin 38 yaşında bir erkek ve üç yaşında bir kız çocuğu olduğunu açıkladı.

GENEL SEMPTOMLARI YOK!

Nipah virüsü enfeksiyonunun başlangıç belirti ve semptomlarının spesifik olmadığı ve başvuru sırasında tanıdan genellikle şüphelenilmediğine dikkat çeken DSÖ, daha az yaygın olmasına rağmen hastalığın, enfekte olan biriyle yakın temas ile doğrudan bulaşabildiğini söyledi.

BU HAYVANLARA VE YİYECEKLERE DİKKAT!

Ölümcül enfeksiyon, enfekte hayvanlar (yarasalar veya domuzlar gibi) veya enfekte hayvanların tükürüğü, idrarı ve dışkılarıyla kontamine olmuş yiyecekler yoluyla insanlara bulaşan bir hastalık. Meyve yarasaları veya uçan tilkiler Nipah virüsünün doğal konakçıları.

İnsanlara veya hayvanlara yönelik herhangi bir tedavi veya aşı bulunmadığından virüs son derece endişe verici. Birleşik Krallık'ta NiV, yüksek sonuçları olan bulaşıcı bir hastalık olarak sınıflandırılıyor.