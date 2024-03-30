30 Mart 2024 18:50 - Güncelleme : 30 Mart 2024 18:52
Buckingham Sarayı’nın önünde patlama
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın önünde patlayan elektrikli bisiklet alev aldı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere’nin başkenti Londra’da elektrikli bisiklet patladı. Buckingham Sarayı’nın önünde park halindeyken yaşanan olayda bisiklet alev alırken, patlamanın etkisiyle bisiklete ait parçalar çevreye saçıldı.
Olayın ardından acil servis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak alevleri kontrol altına aldı.
HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaralanan olup olmadığı da bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı