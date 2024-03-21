Buraya erkeklerin girmesi yasak! İnat etti 'ayrımcılık' davası açtı

21 Mart 2024 09:37 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:15

Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Hobart müzesinde ABD'li sanatçı Kirsha Kaechele, 'Ladies Lounge' adlı enstalasyon (yerleştirme sanatı) hazırladı. Sergide ressam Sidney Nolan ve Pablo Picasso'nun tabloları da bulunurken, sergiye sadece kadınların girebileceği belirtildi. Bu şarta rağmen Jason Lau adlı erkek, bilet alarak sergiye girmek istedi fakat izin verilmedi.

Lau, 35 Avustralya doları yani 740 TL bilet parasını ödediğini bu yüzden sergiye girmeye hak kazandığını, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığını iddia etti ve konuyu mahkemeye taşıdı. Müzeye ve sanatçıya ayrımcılık davası açan Lau, "Bilet alan herkese adil ve eşit hizmet sunulmalıdır" dedi.

New York Times'a açıklama yapan Lau, dışlanma deneyiminin serginin bir parçası olduğunu öne sürdü.

Sanatçı Kaechele'nin avukatı Catherine Scott ise Lau'nun ayrımcılığa uğramasının aslında serginin hedeflediği deneyimi yaşadığı anlamına geldiğini savundu.

''ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM SERGİYE DE GİREMEYECEKSİN''

Sanatçı Kaechele de serginin amacının Avustralya'da kadınlara yapılan ayrımcılığa dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Kaechele, Avustralya'daki kadınların bu deneyimine dikkat çekmek istediğini söyleyerek "Aslında eserimde mizahi bir yan var. Aşırı ciddiye kaçmadan geçmişe ışık tutuyor" dedi.

Lau, duruşmada sanatçıdan özür dilemesini, sergiye erkeklerin alınmasına izin verilmesini ya da bilet fiyatının bir kısmının geri ödenmesini istedi. Kaechele ise "Özür dilemeyeceğim. Sergiye de giremezsin" yanıtını verdi.

Davayla ilgili kararın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.