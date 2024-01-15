Bureij Kampı'ndaki İsrail askerlerine Hamas baskını! Görüntüleri paylaştılar 

15 Ocak 2024 08:11 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 08:12

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun orantısız saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor. Birliğe ait sosyal medya hesabından Gazze'deki Bureij Kampı'nda İsrail'e ait tankların, zırhlı araçların ve askerlerin vurulma anlarına ilişkin bir görüntüler paylaşıldı.

Kudüs Seriyyeleri de işgalci israil askerlerine karşı yaptığı mücadeleyi ve imha görüntülerini paylaştı. Görütülerde İsrail askerlerinin nasıl adım adım izlendiği ve öldürüldükleri görülüyor.

İSRAİL'E AİT 1000 ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Gazze Şeridi'nde 100 gün boyunca bin İsrail askeri aracını hedef alarak hizmet dışı bıraktıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı kullanılan mühimmatın ve silahların çoğunun Kassam'ın üretimi olduğunun altını çizdi.

Ebu Ubeyde, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi halinde direniş cephelerinden İsrail'e karşı saldırıları genişleteceklerine ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki camilerin çoğunu yok ettiğini 2 milyar Müslümana duyurmanın görevleri olduğunu vurguladı.