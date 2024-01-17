Buzdolabından öyle bir şey çıktı ki! Gören evi terk eder...

17 Ocak 2024 11:23 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:24

Avustralya'nın Adelaide Hills bölgesinde yaşayan Gail Auricht isimli kadın, geçtiğimiz perşembe günü evinde sıra dışı bir olayla karşılaştı. Buzdolabının su ve buz dağıtıcısından sarkan devasa bir kırmızı karınlı siyah yılanı fark eden Auricht, hemen profesyonel bir yılan yakalayıcıdan yardım istedi.

BUZDOLABINDAN YILAN ÇIKTI

Facebook'ta paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanın, buzdolabında sıkışı kaldığı görülüyor. Auricht'in komşuları tarafından çağırılan yılan yakalayıcının, hayvanı zarar vermeden güvenli bir şekilde dolaptan çıkarıp uzaklaştırdığı bildiriliyor.

Bu olay sadece yerel değil, aynı zamanda ülke çapında da büyük ilgi çekti. Ancak, başka bölgelerde de benzer olaylar yaşandığı belirtildi. Aynı türden başka bir yılanın bu hafta içinde bir restoranın kahve makinesinin altında saklandığı ve bir başkasının ise itfaiye aracına binmeyi başardığı rapor edildi.

Kırmızı karınlı siyah yılanlar, parlak siyah sırtları ve belirgin alt bölgeleri ile tanınırlar. Genellikle Avustralya'nın doğu kıyısında karşılaşılan bu tür, zehirli olmasına rağmen genellikle saldırgan değildir ve nadiren provoke edilmedikçe ısırma eğilimindedir.

YILANLAR SICAKTAN KAÇIYOR

Uzmanlar, sıcak hava koşullarının etkisiyle yılanların serin yerler aramaya yönlendiğini ve evlerin çevresinde sıkça bulunabileceğini belirtiyor. Bu tür durumlarla karşılaşanların kapıları ve pencereleri kapalı tutmaları, yiyecekleri ve çöpleri güvenli bir şekilde saklamaları ve bir yılanla karşılaşıldığında profesyonel yardım çağırmaları öneriliyor.

Olayın yaşandığı bölgedeki yılan yakalayıcı Simon Hempel, olayın ardındaki hava koşullarının kendisi için beklenmedik bir olduğunu belirterek, "25 yıldır bunu yapıyorum. Buzdolaplarının altında yılanları yakalamıştım ama su sebilinin hiç yakalamamıştım." açıklamasında bulundu.