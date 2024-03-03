Çamaşır yıkarken buldu şoke oldu! Görenler 'evi yak kaç' dedi

03 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 03 Mart 2024 16:16

Avustralya'da bir kadın evinde şok edici bir keşif yaptıktan sonra "evi cehennem gibi yakıp kaçmaya" davet edildi. Tuhaf bulgunun fotoğraflarını Facebook'ta paylaşan kadın, garip nesneyi çamaşır yıkarken fark ettiğini ve yardım istedi:

"Bunun ne olduğunu bilen var mı ya da Bunnings'ten (Avustralya'nın yapı marketi) bir ürün alabilir miyim yoksa eşek arıları ya da başka bir şey tarafından saldırıya mı uğrayacağım? Lütfen biri bana yardım edebilir mi?"

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Görüntülere bakıldığında, ampulün etrafında kir gibi görünen kahverengi bir çıkıntı görmek mümkün, hatta bir kısmı lambayı bile kaplıyor. Avustralya'nın Victoria eyaletinden yaşayan kadının Facebook paylaşımına adeta yorum yağdı.

Bir kişi Facebook kullanıcısı, "Bu da ne böyle?!" yorumunu yaparken bir diğer kullanıcı ise Bir başkası ise şöyle dedi: "Ah hayatım, evi cehennem gibi yakıp kaçmalısın." diye ekledi.

Işığı nadiren kullandığı için daha önce fark etmediğini açıklayan kadın, sinek spreyi sıktığını ancak hiçbir şey çıkmadığını dile getirerek, "Bir kovaya vurdum ve çıktılar. Sadece lambanın cam küresini çıkarmam gerekiyor. Zor olabilir." açıklamasında bulundu.

"OLDUKÇA TİPİK"

Yahoo Avustralya tarafından görüntülerin servis edilmesinin ardından Avustralya Ulusal Üniversitesi Biyoloji Araştırma Okulu'ndan Profesör Alexander Mikheyev, yuvanın yaban arılarına ait olduğunu doğruladı ve bunun parazitoitler için "oldukça tipik" olduğunu söyledi.

Profesör Mikheyev, insanlar için tehlikeli olmamakla birlikte, sadece acı verici bir sokmaya neden olurken, agresif bir şekilde tehdit altında hissetmedikleri sürece size saldırmayacaklarını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, yaban arıları hakkındaki gerçekler biraz acımasızdır.