Canlı yayında skandal: İsrailli sunucu hem silahlanma çağrısında bulundu hem de silahlandı

03 Ocak 2024 17:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:31

İsrailli sunucu Lital Shemesh, Kanal 14'teki canlı yayına belinde silahla çıktı. Ünlü ismin bu hareketi dünya genelinde büyük bir ses getirdi. İsrail merkezli Kanal 14 stüdyosunda yaşanan olayda, Lital Shemesh'in belindeki silah net bir şekilde görüldü.

Söz konusu fotoğrafta, Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle önce çıkan Kanal 14 stüdyosunda konuklarıyla katıldığı yayında belinde tabanca olduğu görülüyor.

"GİT SİLAHLAN"

Sosyal medyada, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı" şeklinde ifadelerle paylaşılan bu olay, büyük bir ilgi ve tartışma konusu oldu. Sunucu, geçen aralık ayında yaptığı bir paylaşımda bir poligonda atış eğitimi yaptığı anları göstererek "Git silahlan" demişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.