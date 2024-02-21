Carlson: Boris Johnson benden 1 milyon dolar istedi

21 Şubat 2024 23:10 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 23:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le röportaj yapan ünlü gazeteci Tucker Carlson, Boris Johnson'ın Ukrayna hakkında röportaj vermek için 1 milyon dolar talep ettiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, taraflardan da açıklamalar peş peşe geliyor.

"RUS DESTEKÇİSİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son röportajını ünlü gazeteci Tucker Carlson ile yapmış ve Carlson Batılı ülkelerden "Rus destekçisi" yorumlarıyla tepki toplamıştı.

Carlson, Putin ile tartışmalı röportajının ardından ilk kez konuştu.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunmasının sadık bir destekçisi olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bu konuda röportaj vermek için 1 milyon dolar istediğini söyledi.

Carlson, Rusya Başkanı Vladimir Putin ile tartışmalı röportajının ardından ilk kez konuştu ve otoriter Rus rejimini desteklediğini reddetti.

"KARA PARA AKLAMA PLANI"

Aynı zamanda Carlson, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunmasını bir "kara para aklama planı" olarak nitelendirerek Johnson'ı planın vurguncularından biri olmakla suçladı.

"BANA KREMLİN MAŞASI FALAN DİYOR"

Carlson, Eski İngiltere başbakanıyla röportaj yapma isteğini, "Moskova'dayım, röportajı yapmak için bekliyorum, röportaj yaptığımız ortaya çıkıyor ve Boris Johnson adındaki adam tarafından hemen suçlanıyorum. Bana 'Kremlin'in maşası' falan diyor... Ben de Johnson'dan bir röportaj talebinde bulundum, çünkü o beni sürekli suçluyor" ifadeleriyle anlattı.

ÖDEME SEÇENEKLERİ: ABD DOLARI, ALTIN, BITCOIN

Bir danışmanın kendisine geri dönüş yaptığını söyleyen Carlson, eski başbakan Johnson'ın röportaj vermek için bir milyon dolar istediğini öğrendi.

Boris Johnson gazeteciye Ukrayna hakkındaki tutumunu açıklamak için tam olarak bir milyon ABD doları, altın ya da bitcoin istiyor.

Carlson bu talep hakkında, "Daha yeni Vladimir Putin'le röportaj yaptım. Putin'i savunmuyorum ama o benden bir milyon dolar istemedi!" dedi.