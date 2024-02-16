Cephede olmayan Ukraynalılar boş durmuyor: Askerlere ve hastalara anlamlı yardım!

16 Şubat 2024 03:43 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 03:44

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukraynalılar, atık malzemeleri geri dönüştürerek hem askeri birliklerine hem de hasta çocuklara yardım ediyor.

ATIK MALZEMELER GERİ DÖNÜŞÜME

Ukrayna'nın Bucha kentinde, EcoHub projesi kapsamında Ukraynalılar, Ukrayna ordusuna yardım etmek ve hasta çocuklara destek olmak için atık malzemeleri geri dönüştürüyor.

GELİRLER ORDUYA VE HASTA ÇOCUKLARA

Projede, alüminyum ve metal kaplar gibi farklı materyaller geri dönüştürülerek, bu işlemle elde edilen gelirle askeri birliklere destek sağlanıyor ve aynı zamanda hasta çocuklara yardım ediliyor.