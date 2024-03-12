Çete savaşlarının sürdüğü Haiti'nin en güçlü insanı artık 'Barbekü'

12 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 12 Mart 2024 10:00

Haiti'de çetelerin şiddet olaylarıyla ülke yangın yerine dönerken ülkesine giremeyen Başbakan Ariel Hanry istifa ettiğini duyurdu. Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, başbakanın istifasını ve geçici bir başbakanın atanması için mutabakata varıldığını duyurdu.

Çete savaşlarının sürdüğü ülkede, karakol baskınları ve polislerin müdahalesi sürüyor. Hapishanelerin binlerce mahkumun kaçmasını sağlayan çete lideri 'Barbekü' lakaplı Jimmy Cherizier, "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Başbakanın istifa etmemesi halinde "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." diyen Jimmy, 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti.



Başbakan Ariel Hanry

Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

BAŞBAKANIN ÜLKEYE DÖNMESİNİ İSTEMİYORLARDI

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı. Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu. Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANI

Çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier, eski devlet başkanının suikasta uğraması sonrasında seçimle iktidara gelmeyen Henry'yi devirme sözü vermiş, sokaklar savaş alanına dönmüştü. "Ülkenin en güçlü adamı" haline gelen Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi. Birçok Haitili siyasetçi ülkedeki şiddet nedeniyle yurt dışında yaşıyor.