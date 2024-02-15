CIA Başkanı'ndan İsrail'e sürpriz ziyaret: Masada muhtemel ateşkes vardı

15 Şubat 2024 19:29 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 19:55

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 132 gündür sürdürdüğü saldırılarda İsrail hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663'e yükseldiği aktarıldı. Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısı da 68 bin 395'e ulaştı.

İşgalci İsrail'e ilk günden beri destek veren ABD'nin istihbarat servisi CIA'den İsrail'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Mısır’ın başkenti Kahire’de dün sona eren İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin ardından CIA Başkanı Willian Burns, İsrail’e gitti.

MASADA 'ATEŞKES VE ESİRLER' VARDI

İsrail basının aktardığı bilgilere göre; Burns’ün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea ile bir araya geldiğini aktararak, görüşmede esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la yapılacak muhtemel ateşkes anlaşması olduğu belirtildi.

NETAHYAHU KARARLI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki Refah kentine ilerlemesi konusunda kararlı olduğunu belirterek durumun yeniden değerlendirilmesi yönündeki itidal çağrılarına meydan okudu.