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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 15:05 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:20

Çılgın ev projesi! Sadece 32 TL'ye satılacak ve yalnızca 2 şart var

ABD'nin Maryland eyaletinin en kalabalık şehri Baltimore'da terk edilen evler 1 dolardan satışa çıkacak. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Çılgın ev projesi! Sadece 32 TL&#039;ye satılacak ve yalnızca 2 şart var

Baltimore'da bulunan sorunlu mahallelerin yeniden canlandırılması amacıyla çılgın bir satış gerçekleşecek. Yüksek suç oranları nedeniyle tercih edilmeyen ve terk edilmiş boş evler 1 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Üstelik Mayrland eyaletinin en kalabalık şehri olan Baltimore'da 15 bin terk edilmiş ev bulunuyor. 

Çılgın ev projesi! Sadece 32 TL'ye satılacak ve yalnızca 2 şart var - 1. Resim

EVLERİN SATIŞI İÇİN 2 ŞART VAR

Onay alan 1 dolarlık ev projesi, şimdilik belediyeye ait 200 konutu kapsıyor. Belediyenin ise evleri 1 dolara vermek için şartları var. Şartlardan bir tanesi evlerin restore edilmesi bir diğeri ise alınan evde oturma taahhüdü.

Baltimore yerlilerine sunulan bu fırsat ucuz konut satın almaya teşvik ediyor.

Sadece kişisel bazda alımlar olmayacak sivil toplum kuruluşları da boş evleri satın alabilecek fakat bu kuruluşlara satışlar 1 dolar üzerinden değil 3 bin dolar üzerinden yapılacak. 

Çılgın ev projesi! Sadece 32 TL'ye satılacak ve yalnızca 2 şart var - 2. Resim

RESTORASYONA HİBE DESTEĞİ

Belediye restorasyon şartı koşsa da hibe vermeyi de ihmal etmedi. İnşaat kredisi için ön onay alanlara 50 bin dolar tutarında hibe verilecek. 

Çılgın ev projesi! Sadece 32 TL'ye satılacak ve yalnızca 2 şart var - 3. Resim

1 DOLARLIK EV PROJESİNE KARŞI ÇIKANLAR DA OLDU

Proje Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott tarafından desteklenirken bazı belediye meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Baltimore Belediye Meclisi Başkanı Nick Mosby, projenin daha yoksul insanların şehir dışına itilmesine yol açabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Ancak belediye konut yetkilileri, Baltimore yerlilerinin evlerden ilk payları almalarına izin vermek için 90 günlük bir sürenin mevcut olduğunu söyledi.

Öte yandan Baltimore sakinleri için bu bir ilk değil, 1070'lerde de benzer bir konut projesi hayata geçirildi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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