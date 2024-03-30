Çin, ABD'yi ziyaret edecek vatandaşlarını uyardı: Hazırlıklı olun

30 Mart 2024 19:21 - Güncelleme : 30 Mart 2024 19:25

Çin Dışişleri Bakanlığının WeChat hesabında yayınlanan seyahat uyarısında, son zamanlarda bazı Çinli öğrenci ve şirket çalışanlarının ABD'deki havaalanlarında "polis tarafından yasadışı sorgulama ve taciz" ile karşılaştığı hatırlatıldı.

Çin vatandaşların telefonlarının, bilgisayarlarının ve bagajlarındaki diğer nesnelerin tek tek arandığı ve bazılarının ülkeye girişlerinin yasaklandığına dikkat çekilen açıklamada, ABD'ye seyahat edeceklerin benzer durumlarla karşılaşabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçiliği ve ülkedeki konsoloslukların ABD makamlarını bu konuda protesto ettiği ifade edildi.

ÇİN MAKAMLARININ DULLES HAVALİMANI PROTESTOSU

Çin'in Washington Büyükelçiliği, 29 Ocak tarihinde yayınladığı açıklamada, bazı Çinli öğrencilerin, Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na varışlarında maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle ABD'yi protesto ettiklerini bildirmişti.

Havalimanında öğrencilerin elektronik cihazlarının kontrol edildiği, ebeveynleriyle iletişim kurmalarının engellendiği ve bazı vakalarda 10 saate kadar alıkonuldukları aktarılan açıklamada, sınır kontrol görevlilerinin davranışlarının Çinli öğrencilerin akademik çalışmalarını olumsuz etkilediği ve ciddi psikolojik zarara neden olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da görüşmelerinde, iki ülke arasında insani etkileşimlerin artırılmasına yönelik vardıkları mutabakata aykırı olduğu vurgulanmıştı.

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, kötü muamelenin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Çinli öğrenciler, havalimanına indiklerinde 8 saati bulabilen sorgulamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Ebeveynleriyle temas kuramıyorlar, haklarında temelsiz suçlamalar ortaya atılıyor ve hatta sınır dışı edilip ülkeye girişleri engelleniyor." ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçilik, Çinli öğrencilere "söz konusu havalimanına geldiklerinde dikkatli olmaları" uyarısında bulunmuştu.

DEVLETTEN BURS ALAN ÖĞRENCİLER MERCEK ALTINDA

Çin Bilimler Akademisi'nin yayın organı China Science Daily, ocak ayında yayınladığı bir haberde, ABD'de biyoloji bilimleri alanında doktora yapan bir Çinli öğrencinin Dulles Havalimanı'nda sorgulandığını bildirmişti.

Kız öğrencinin üstünün arandığı, 8 saat boyunca sorgulandığı ve 12 saat tek başına nezarethanede tutulduğu aktarılan haberde, 10 Çinli öğrencinin daha benzeri muameleyle karşılaştığı kaydedilmişti.

Sorgulamalarda öğrencilerin, ABD'deki eğitimleri için Çin Burs Konseyinden aldıkları bursların ve gizlilik dereceli araştırmalardaki rollerinin soruşturulduğu belirtiliyor.