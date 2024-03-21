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Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 08:10 - Güncelleme : 21 Mart 2024 08:19

Çin gemileri, Japon kara sularını ihlal etti

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çin gemileri, Japon kara sularını ihlal etti

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.

Kuba Jima adasının güneydoğu kıyılarına yaklaşan Çin gemileri, iki saat bölgede kaldıktan sonra, Japonya Sahil Güvenliğinin uyarılarının ardından bölgeden ayrıldı.

TARTIŞMALI ADALAR

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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