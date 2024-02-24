Çin güne felaketle uyandı! Gökdelen yangınında çok sayıda kişi öldü

24 Şubat 2024 14:49 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 14:55

Çin’in 8 milyondan fazla nüfuslu Nanjing kentine bağlı Yuhuatai bölgesinde bir gökdelen henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Elektrikli bisikletlerin depolandığı gökdelenin ilk katında çıkan yangın kısa süre içinde gökdelenin birkaç katını sardı.

Yetkililer, yerel saatle 04.40’da çıkan yangında 1’i ağır 44 kişinin yaralandığını ve15 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 14.00 sıralarında sonlandırıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Nanjing Beleidye Başkanı Chen Zhichang düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Öte yandan, 06.00 sıralarında söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.