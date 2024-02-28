Cinayet ülkesinde korkunç olay! Belediye başkanı adayları arka arkaya öldürüldü

28 Şubat 2024 07:52 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 07:57

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Maravatio belediyesinin iktidardaki Morena partisi ve muhalefetteki Ulusal Eylem Partisi'nden (PAN) iki belediye başkanı adayı birkaç saat şahsi araçlarında arayla öldürüldü.

Savcılık açıklamasına göre, PAN adayı Armando Perez pazartesi akşamı bulunurken, Morena'dan Miguel Angel Reyes ise birkaç saat önce doktor olarak çalıştığı hastanenin yakınında bulundu. Her iki adayın da 2 Haziran'daki seçimlere katılması planlanıyordu.

İKİ PARTİDEN ORTAK SES: ADALET İSTİYORUZ

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Salı günü yaptığı günlük basın toplantısında cinayetlerin "talihsiz" olduğunu söyledi.

PAN ve Morena hem cinayetleri kınadı hem de adaylar için adalet talebinde bulundu.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dünyanın cinayet oranı en yüksek ülkelerinden biri olan Meksika'da 2006'dan bu yana 80'den fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.