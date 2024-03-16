Çin’de bir restoran havaya uçtu

16 Mart 2024 19:16 - Güncelleme : 16 Mart 2024 19:17

Çin’de restoranlarda sıkça görülen, yaralanmalara ve hatta can kayıplarına neden olan patlamalara bir yenisi eklendi. Huaian kentinde bir restoranda yerel saatle 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Patlama, restoranın bulunduğu binanın dış cephesinde büyük hasara yol açtı. Huaian yetkilileri yaptıkları açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

ÇİN'DE YAŞANAN PATLAMALAR

Çin’in Hebei eyaletine bağlı Sanhe’de bulunan bir tavuk restoranında geçtiğimiz çarşamba günü bir patlama meydana gelmiş, 7 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralanmıştı.

Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi olan Yinchuan kentinde ise geçtiğimiz yıl yine bir restoranda patlama meydana gelmiş, aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmişti.