Çin'de çığ faciası: Turistler mahsur kaldı

16 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:05

Çin’in kuzeybatısında yoğun kar yağışının 10 gündür etkili olduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta farklı noktalara çığ düştü. Bir otoyolda mahsur kalan 54 araç ve 200’den fazla kişi, kar küreme araçlarının yolları temizlemesinin ardından kurtarıldı.

Hemu tatil köyüne giden yolun kapanması sonucu ise yerel halk ve binden fazla turist bölgede mahsur kaldı. Kurtarma ve yardım çalışmalarında 31 araç ve 53 personelin yer aldığı bildirildi.

Çin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, köye giden yolun büyük bir bölümünün temizlendiği ifade edildi.

Kar temizleme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, Altay Karayolları İdaresi Müdürü Zhao Jinsheng toplam 350 kilometrelik yolun çığ düşmesinden etkilendiğini açıkladı.