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13 Ocak 2024 12:39 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:39

Çin'de kömür madeninde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı

Çin'in Hınan eyaletinde kömür madeninde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz nedeniyle yaşanan patlamada 10 işçi hayatını kaybetti.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çin&#039;de kömür madeninde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı
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Çin'in Hınan eyaletinde bulunan Pingdingşan şehrinde Tienan Kömür madenin patlama meydana geldi. Dün öğle saatlerinde yaşanan gaz patlaması nedeniyle 425 işçiden 10'u hayatını kaybetti, 6 işçi ise halen bulunamadı. 

Diğer işçiler güvenli şekilde madenden çıkarılırken, kayıp olanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'de kömür madeninde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

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