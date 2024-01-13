13 Ocak 2024 12:39 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:39
Çin'de kömür madeninde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı
Çin'in Hınan eyaletinde kömür madeninde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz nedeniyle yaşanan patlamada 10 işçi hayatını kaybetti.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çin'in Hınan eyaletinde bulunan Pingdingşan şehrinde Tienan Kömür madenin patlama meydana geldi. Dün öğle saatlerinde yaşanan gaz patlaması nedeniyle 425 işçiden 10'u hayatını kaybetti, 6 işçi ise halen bulunamadı.
Diğer işçiler güvenli şekilde madenden çıkarılırken, kayıp olanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.