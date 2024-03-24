Çinko takviyesini yanlış anladı! Midesinden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

24 Mart 2024 10:32 - Güncelleme : 24 Mart 2024 10:50

Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bir hastanede doktorlar, "çinkonun vücut gelişimine yardımcı olduğu" varsayımıyla birçok metal yutan bir haltercinin bağırsağından 39 bozuk para ve 37 mıknatıs çıkardı.

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bir hastanede ortaya çıkan olay duyanları şoke etti. 26 yaşındaki genç, Sir Ganga Ram Hastanesi'nin sebebi açıklanmayan bir durum nedeniyle hastanenin psikiyatri servisinde tedavi görüyordu. Doktorlar, bir şeylerin ters gittiğini fark ettiğinde genci muayeneye aldılar ve bağırsaklarında büyük metal pıhtıları olduğunu fark ettiler.

'ÇİNKO TAKVİYESİ' DİYEREK İTİRAF ETTİ

Genç, halterci olduğunu ve "çinkonun vücut gelişimine yardımcı olduğu" varsayımıyla birçok metal yuttuğunu kabul etti. Hastanede tedavi gördüğü birkaç hafta boyunca madeni paralar yuttuğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan hasta, yediği 39 madeni paradan çinkoyu emebileceğine inandığını ve mıknatısları yemenin bu sürece yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.

PARALAR VE MIKNATISLAR ÇIKARILDI

Doktorlar, genci ameliyata aldılar. Ameliyatta, mıknatısların ve madeni paraların ince bağırsakta iki ayrı halka halinde bir araya toplandığını, manyetik kuvvetin onları kilitleyerek bağırsak duvarı boyunca erozyona neden olduğu ortaya çıktı.

Ameliyat başarılı geçti ve gencin 39 bozuk para ve 37 mıknatıs çıkarıldı. Genç, 7 gün daha hastanede tutulmasının ardından taburcu edildi.