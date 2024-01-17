Çin'li bilim insanları yeni mutant virüs üretti: Korkunç semptomlar!

17 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:48

Çin'deki bilim insanlarının farelerde yüzde 100 ölüm oranına sahip yeni bir mutant koronavirüs türü üzerinde deneyler yaptığı ifade edildi. DailyMail'de yer alan habere göre, pangolinlerde bulunan ve GX_P2V olarak da bilinen Kovid-19 benzeri bir virüsü klonladığı ve fareleri denek olarak kullanarak bu virüsle enfekte ettiği belirtildi.

Deneyde farelerin insan niyetinde kullanıldığı ve nasıl tepki vereceği ölçülmeye çalışıldı. Deney sonucunda araştırmacılar "şaşırtıcı derecede" hızlı bir şekilde farelerin öldüğü sonucuna vardı.

8 gün içinde ölen farelerin vücudundaki yeni mutant virüsün bir Kovid-19 türü olmasına rağmen benzersiz bir şekilde çoğaldığı ve yayıldığı ifade edildi. Henüz yayınlanmamış bir bilimsel makalede yazan araştırmacılar, bulgunun 'GX_P2V'nin insanlara yayılma riskinin altını çizdiği' uyarısında bulundu.

BEYİN KÜÇÜLÜRKEN GÖZLER TAMAMEN BEYAZLAŞIYOR

Araştırma için 8 fareye bulaştırılan virüsün farelerde hızlı kilo kaybı, yorgunluk ve gözlerin tamamen beyazlaşması gibi semptomlar gösterdiği görüldü. Araştırmacılar kemirgenlerin beyinlerinde, akciğerlerinde, burunlarında, gözlerinde ve nefes borularında 'önemli miktarda' virüs kaydetti.

Deneyin altıncı gününde, akciğerlerdeki viral yük "önemli ölçüde azalmıştı" ancak hayvanların beyinleri küçülmüştü ve beyinlerinde "olağanüstü yüksek" seviyelerde virüs tespit edildi. Araştırmacılar, "Enfeksiyonun ilerleyen aşamalarındaki şiddetli beyin enfeksiyonu, farelerde ölümün temel nedeni olabilir" dedi.

"BİLİMİN KÖTÜLÜK ÜRETME YETKİSİ YOKTUR"

Konuyla ilgili emekli bir profeseför olan Dr. Gennadi Glinsky, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saf bir deliliktir ve durdurulması gerekir. Bilimin kötülük üretme yetkisi yoktur." ifadelerine yer verdi.