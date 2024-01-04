Clinton ve Prens Andrew "sapıklık" davasında hesap verecek! Epstein ile ilişkileri ortaya çıkmıştı

04 Ocak 2024 07:04 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:05

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in 2019 yılında hücresinde intihar etmesiyle tüm dünyanın gündemine oturan sapıklık davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bir İngiliz medya devinin kızı olan Maxwell’e karşı açılan başka bir dava kapsamında, davada yer alan isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi. Dava ile ilişkili isimler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ile İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi ve York Dükü Prens Andrew de yer aldı.

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında yaşı küçük kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. Maxwell ise Epstein ile birlikte işlediği suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İNGİLİZ SARAYI İDDİALARI REDDEDİYOR

Hakim Loretta Preska, çoğu ismin zaten kamuda yer aldığını ve çok sayıda kişinin de belgelerin açıklanmasına bir itirazı olmadığını söyledi. Listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor.

Johanna Sjoberg isimli kişi, 2001 yılında Epstein'ın Manhattan’daki evinde Prens Andrew’ün göğsünü ellediğini iddia ediyor. Virginia Giuffre isimli kişi ise 17 yaşındayken yani ABD yasalarına göre çocukken, Epstein tarafından Prens Andrew'a seks için sunulduğunu öne sürmüştü.

Prens Andrew ise Giuffre ile hiç tanışmadığını belirterek iddialarını reddetmişti. Buckingham Sarayı daha önce iddiaların "kategorik olarak doğru olmadığını" söylemişti.

CLINTON'IN UÇAĞINDAN İNMİYORDU

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ekibi ise Epstein ile eski siyasetçinin bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein'ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını aktarmıştı.

2000’lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein'ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.

Mahkeme belgelerine göre Sjoberg ifadesinde Epstein'ın bir keresinde, kendisine Clinton'ın "kızları genç sevdiğini" söylediğini anlattı. Clinton daha önce başkanlık yaptığı dönemde, 22 yaşındaki Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ilişki yaşamış, ortaya çıkan skandal sonrası büyük itibar kaybı yaşamıştı.