Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti! ABD basınından İsrail'e 'nükleer sansür' itirafı

20 Şubat 2024 11:39 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 11:41

ABD basınının önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yer alan, ''ABD neden İsrail nükleer silahlarıyla ilgili tüm gerçeği anlatmaya başlamalı?'' başlıklı yazı dikkat çekti. ''İsrail-Hamas savaşıyla birlikte bir tür nükleer Rubicon aşıldı'' ifadesine yer verilen analiz yazısında İsrail'in artık nükleer programı olduğuna dair sessizliğini bozduğunu hatta iki İsrailli yetkilinin, İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğundan açıkça bahsettiğine aynı zamanda nükleerin Gazze'ye karşı kullanılmasını önerdiğine dikkat çekti. Fakat ABD'nin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladığı öne sürüldü.

ABD, İSRAİL'İ SUSTURUYOR

Washington Post'ta yer alan analizde, ''Yarım yüzyıl önce benimsenen eylem planı, aklanmış ABD çalışanlarının İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu açıkça kabul etmesini yasaklıyor.'' ifadelerine yer verildi.

''DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR''

ABD'li gazete, İsrailli yetkililerin Gazze'de nükleer silah kullanımına ilişkin son zamanlarda kamuoyuna dair açıklamalarının gizlilik politikasının sağladığı faydaları ortadan kaldırdığını yazdı. İsrail'in nükleer programına dair ABD'nin gizlilik baskısının durumu daha da kötüleştireceği belirtildi.

ERDOĞAN'IN ''SENDE ATOM BOMBASI VAR'' SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Washington Post'un İsrail'in ABD'ye nükleer sansürü uyguladığını ifade ettiği bu analiz yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''İsrail sende atom bombası var. Bunu da özellikle ilgili merciilere şikayetini yaptık, yapıyoruz'' sözlerini akıllara getirdi. Erdoğan bu sözleriyle uluslararası arenada İsrail'in nükleere sahip olduğunu ilk dile getiren liderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı açıklamasında, ''Yine bu süreçte İsrailli bakanlar tarafından varlığı inkar edilen nükleer silah, atom bombası meselesinin de unutulmasına da izin vermeyeceğiz'' sözlerini de kullanmıştı.

'RUBICON AŞILDI'

Öte yandan 'Rubicon aşıldı' ifadesi, adını İtalya'da bulunan Rubicon Nehri'nden alıyor ve bir konuda kritik eşiğin aşılması durumunda kullanılıyor.