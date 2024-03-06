Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e uyarı mesajı dış basında yankılandı: Ciddi sonuçları olur

06 Mart 2024 09:35 - Güncelleme : 06 Mart 2024 10:10

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki liderin kritik görüşmesi ve Erdoğan'ın verdiği mesajlar dış basında geniş yankı buldu.

Alman basınından DW, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas'ı ağırlamasını, ''diplomatik tanınma'' olarak değerlendirdi ve ''Erdoğan'dan garantörlük mesajı'' manşetini attı. Haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin'in tanınması için çağrıda bulunduğu bilgisine yer verildi.

''İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLER ANA ENGEL''

Katar merkezli Al Jazeera, ''Erdoğan İsrailli yerleşimcilerin İsrail-Filistin çatışmasının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu da söyledi'' dedi.

Yunan basınından Kathimerini ise ''Erdoğan, İsrail'i soykırımla suçladı'' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Arab News ''Erdoğan, İsrailli yerleşimcilerin barışın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi'' dedi.

''CİDDİ SONUÇLARI OLUR''

Middle East Eye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Mescid-i Aksa sınırlamalarına değinmesini konu etti. Haberde, ''Erdoğan, İsrail'in Ramazan ayında kutsal mekanlara erişimi kısıtlaması durumunda 'ciddi sonuçlar' olacağı konusunda uyardı'' ifadelerine yer verildi.

Al Arabiya ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin İsrail-Filistin ihtilafının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu söyledi'' dedi.

BNN Breaking ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas'ın görüşmesini ''Önemli bir diplomatik hamle'' olarak yorumladı ve haberde ''Erdoğan İsrailli yerleşimcileri İsrail-Filistin çatışmasında barışın önündeki temel engel olarak belirledi. Bu açıklama, her iki liderin de bağımsız bir Filistin devletini savunmada ön saflara yerleştiği bir basın etkinliği sırasında geldi'' ifadeleri kullanıldı.