Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan muhalefetini çıldırttı iktidara yüklendiler

19 Mart 2024 12:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam başkent Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldi. Askerlerle beraber iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs’ta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, Kıbrıs tamamen bizim olurdu" sözleriyle Yunan muhalefetinin dikkatini çekti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki normalleşme sürecine taş koymak isteyen Yunan muhalefetinden SYRIZA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. SYRIZA, Yunan hükümetine çağrıda bulunarak Erdoğan'ın sözlerine resmi bir tepki gösterilmesi talebinde bulundu.

YUNAN MUHALEFETİ İKTİDARA YÜKLENDİ

Erdoğan'ın sözlerini kınadığını açıklayan bir açıklama yayımlayan ana muhalefet partisi şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vicdansız açıklamaları, Kiriakos Miçotakis hükümetinin kayıtsızca ısrar ettiği Türk-Yunan ilişkilerindeki 'olumlu iklimi' açıkça baltalamaktadır. Atina Deklarasyonu'nun imzalanmasından sadece üç ay sonra, Türkiye bir kez daha deklarasyonun ruhunu ihlal etmektedir.''

Yunan muhalefet partisi, "Hükümet bu tür kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamaların Yunan-Türk ve Avrupa-Türk ilişkilerine zarar verdiğini açıkça ortaya koyacak gerekli diplomatik eylemlerle cevap vermeli" açıklamasını yaptı.

SYRIZA, Miçotakis hükümetini şeffaf olmayan bir dış politika izlemekle suçladı.