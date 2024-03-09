Dalgalar denizin dibinden kıyıya fırlattı! Kumdaki 30 metrelik hayalet

09 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 09 Mart 2024 09:59

Kanada'nın Cape Ray kıyısına beklenmedik bir şekilde bir gemi enkazı vurdu. Ahşap olan şaşırtıcı gemi, Kanada'nın Newfoundland bölgesindeki yerel halkın dikkatini çekti ve tekneyi korumak için umutsuz çabalar devam ediyor.

"Kumdaki Hayalet" olarak adlandırılan gizemli gemi enkazının ardındaki çılgın teoriler ortaya çıkmaya başladı. Bir grup meraklı, kökenini ortaya çıkarana kadar tekneyi korumaya çalışıyor.

Geminin kalıntılarının 350 kişilik bir nüfusa sahip olan Cape Ray'in kumlarında aniden ortaya çıkması bölge sakinlerini hem heyecanlandırdı hem de şaşkına çevirdi.

ARKEOLOGLAR KALINTILARI KULLANACAK

Bilgiye susamış meraklılardan oluşan bir ekip, 100 metrelik geminin tarihini keşfetmek için bir yolculuğa çıktı. Arkeologlardan oluşan ekip, geminin orijinal boyutunu ölçmek ve yapımında kullanılan ağaçların yaşını belirlemek için geminin ahşap kalıntılarını kullanacak.

HER GEÇEN SÜRE RİSK TAŞIYOR

Uzmanlar elde ettikleri kalıntıları geminin tarih içindeki yerini bulmak için Kanada ve Avrupa'daki ağaçlarla karşılaştıracak. Ancak zaman onların yanında değil. Gemi suda kalırsa dalgaların altına gömülme riski taşıyor.

Küçük topluluk, sonsuza dek yok olmadan önce tekneyi kurtarmak için para toplamak amacıyla bir GoFundMe sayfası bile kurdu. Organizatörler GoFundMe sayfasında, "Bu gemi enkazının bir nedenle Cape Ray'e sürüklendiğine inanıyoruz ve hikayesinin anlatılmasına yardımcı olmak istiyoruz" diye yazdı.

Geminin meraklıları, fırtınada parçalanmasından olası Avrupalı köklerine kadar geminin geçmişiyle ilgili çeşitli teorileri körükledi.

FİONA FIRTINASININ PARMAĞI OLABİLİR

Bazıları Eylül 2022'de bölgeyi vuran güçlü Fiona kasırgasının gemi enkazını okyanus tabanından kaldırdığına ve daha sonra büyük bir okyanus dalgası tekneyi alıp kıyıya doğru itmiş olabileceğine inanılıyor.

Newfoundland ve Labrador Gemi Enkazı Koruma Derneği Başkanı Neil Burgess, bunun kıyı erozyonu ve Fiona fırtınasının gücünün bir kombinasyonu olabileceğine inanıyor. Burgess, "Bu mükemmel bir şey. Bu harika, harika bir olay." ifadelerine yer verdi.

19. YÜZYILA AİT OLABİLİR

Gemi enkazının 19. yüzyıla ait ve muhtemelen Avrupa kökenli bir gemi olduğu ilk bakışta tahmin ediliyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin eski deniz mirası direktörü James Delgado, geminin bir buçuk asırdan fazla bir süredir gömülü olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Buna benzer binlerce gemi 19. yüzyılda inşa edilmiş ve Avrupa ile Kanada arasında bir ticaret yolunu birbirine bağlamıştı. Topluluk ayrıca 1800'lerden bu yana düzinelerce gemi enkazına tanıklık etmiş uzun bir gemi trafiği geçmişine sahiptir.

Cape Ray, Atlantik'in büyük, sığ kayalarla çevrili engebeli bir kısmına bakmaktadır. Topluluğun kendisi, neredeyse düşmancıl hava koşulları nedeniyle tahrip olan en az sekiz geminin dinlenme yeri olan "Kaya" lakaplı bir adada yer almaktadır.

AVRUPA KÖKENLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Newfoundland eyalet arkeoloğu Jamie Brake, bölgeyle alakalı, "Büyük bir denizcilik geçmişine sahip bir adada yaşıyoruz. Ray Burnu, sis ve resiflerle dolu, açık ve tehlikeli bir kıyı şerididir." ifadelerine yer verdi.

Biyo-coğrafyacı Carissa Brown, geminin Avrupa'da inşa edildiğini ve küresel ticaret gelişmeye başladığında Atlantik Kanada'ya geri dönüp değerlendiğini tahmin etti. Brown, geminin bir noktada hasar görmüş olabileceğini ve onarım için Kanada'dan gelen ahşap parçalarının kullanılmış olabileceğini söyledi.

PHYLLIS'TEN KALANLAR

Açıklanamayan keşif dünyanın dört bir yanındaki insanları büyüledi ve internette bazı teoriler ortaya çıktı. Reddit'te bir kişi, gemi enkazını askerleri ve ailelerini taşıyan bir İngiliz gemisi olan Phyllis'in kalıntılarıyla ilişkilendiren bir komplo paylaştı. Phyllis, İngiltere'den ayrıldıktan sadece altı hafta sonra, 1795 yılında Cape Ray yakınlarında batmıştı.